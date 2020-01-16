Чт, 16.01.2020
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ВИДЕО ⟩ В пострадавшей от засухи Австралии начались дожди, но теперь можно ожидать наводнений

Осадки в Тари, Новый Южный Уэльс, Австралия.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

В пострадавшей от засухи и пожаров восточной и юго-восточной Австралии наконец-то начались дожди.

По данным австралийских СМИ, сегодня в Новом Южном Уэльсе ожидаются осадки, которые достигнут 15 миллиметров.

Даждь заставил австралийцев ликовать и делиться фотографиями в социальных сетях.

Ник Эндрюс, фермер из Нового Южного Уэльса, сбрил бороду в честь дождя, которую он растил в течение почти двух лет.

15 января был первый настоящий ливень, все было затоплено,

— описал ситуацию австралиец.

Метеорологи прогнозируют, что в конце этой недели в Новом Южном Уэльсе дожди пойдут почти везде, а в начале следующей недели дождливая погода сохранится.

Ожидается, что в период с 16 по 19 января количество осадков в этом штате Австралии составит 30-80 миллиметров.

Осадки в Новом Южном Уэльсе.

ФОТО: SAEED KHAN/AFP/Scanpix

Синоптики предупредили, что будут и грозы.

В конце этой недели и на следующей неделе будут грозы с очень сильными ливнями, которые могут привести к наводнению, которое подвергнет людей испытанию,

— сказали метеорологи.

Сильный дождь может повалить десятки деревьев, которые были ослаблены огнем.

Австралийские пожарные говорят, что дождь дает им время подышать, так как он может потушить часть пожаров. По последнм данным в Новом Южном Уэльсе действительны еще как минимум 80 лесных пожаров.

С прошлой осени около 30 человек погибли в результате пожаров в восточной части Австралии, а так же тысячи домов были уничтожены.

В Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Южной Австралии и Виктории в результате пожаров погибло около одного миллиарда животных.

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