ВИДЕО ⟩ В пострадавшей от засухи Австралии начались дожди, но теперь можно ожидать наводнений

По данным австралийских СМИ, сегодня в Новом Южном Уэльсе ожидаются осадки, которые достигнут 15 миллиметров.

Даждь заставил австралийцев ликовать и делиться фотографиями в социальных сетях.

Ник Эндрюс, фермер из Нового Южного Уэльса, сбрил бороду в честь дождя, которую он растил в течение почти двух лет.

Nick Andrews from Farmcote Station, 30km southeast of #BrokenHill shaves after 21 months of #beard growth. Nick pledged to grow his beard until an inch of #rain fell, 36mm fell yesterday afternoon, which is more than the last three years combined #farwestnsw #beardnomore pic.twitter.com/evuKs7WE4O — Sarah McConnell (@SarahJMcConnell) January 15, 2020

15 января был первый настоящий ливень, все было затоплено,

— описал ситуацию австралиец.

Метеорологи прогнозируют, что в конце этой недели в Новом Южном Уэльсе дожди пойдут почти везде, а в начале следующей недели дождливая погода сохранится.

Ожидается, что в период с 16 по 19 января количество осадков в этом штате Австралии составит 30-80 миллиметров.

Осадки в Новом Южном Уэльсе. ФОТО: SAEED KHAN/AFP/Scanpix

Синоптики предупредили, что будут и грозы.

В конце этой недели и на следующей неделе будут грозы с очень сильными ливнями, которые могут привести к наводнению, которое подвергнет людей испытанию,

— сказали метеорологи.

Сильный дождь может повалить десятки деревьев, которые были ослаблены огнем.

Hey #Sydney! You're looking mighty fine under that #rain this morning! Best fall overnight in the metro 18mm at #Penrith. Today the chance of a #thunderstorm in the Sydney basin, mainly this afternoon and evening, with possible heavy rain. Latest forecast: https://t.co/6WjMBCQ4e1 pic.twitter.com/QYYsOYeBQe — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) January 15, 2020

Австралийские пожарные говорят, что дождь дает им время подышать, так как он может потушить часть пожаров. По последнм данным в Новом Южном Уэльсе действительны еще как минимум 80 лесных пожаров.

С прошлой осени около 30 человек погибли в результате пожаров в восточной части Австралии, а так же тысячи домов были уничтожены.