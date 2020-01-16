НАРОД В БЕШЕНСТВЕ ⟩ Американская ведущая высмеяла внешность звезды «Джокера» Хоакина Феникса

В шоу «The Wendy Williams Show» ведущая рассказала, что на ее взгляд на церемонии вручения «Золотого глобуса» Бейонсе вела себя неприлично, потому что она не встала, когда Хоакин Феникс получал награду за лучшего актера в категории «Драматический фильм».

В момент, когда Феникса обьявили победителем, весь зал вскочил со своих мест, но певица Бейонсе предпочла посидеть.

Затем Уильямс заявила, что, по ее мнению, Хоакин Феникс выглядит «по-своему» хорошо.

Венди также сказала, как «расщепленная губа» актера станет заметна, если он сбреет усы. Ситуацию усугубило и то, что после такого комментария телеведущая решила показать людям на себе, что она имела в виду.

Скриншот видео: Венди Уилиямс говорит о расщеплении неба Хоакина Феникса. ФОТО: The Wendy Williams Show/Youtube.com

Действительно, одной из самых отличительных черт Хоакина Феникса является шрам на верхней губе. Актер также рассказывал Vanity Fair, что он родился таким, и не собирается из-за этого делать операцию.

Сразу после выхода передачи в эфир, люди начали критиковать ведущую в социальных сетях. Многие считают, что поведение Уильямс было безобразным и бесчувственным.

Целых 10 секунд она использовала свой палец, чтобы изобразить расщепление губы, в то время как публика смеялась. Представьте, как мой 5-летний ребенок воспримет это, если увидит?

— Мэтт Гроарк написал в Twitter.

Hey @WendyWilliams, a public apology to the cleft community is in order. Coming from the father of a beautiful son born with cleft lip/palate, if you had to experience what we have watching our son go through everything he has, you wouldnt be so quick to make fun of this. pic.twitter.com/OcnIcxJVzw — Adam Singletary (@adam_singletary) January 8, 2020

When you @WendyWilliams make fun of Joaquin Phoenix because he was born with a cleft lip. You were making fun of thousands of kids born with a cleft lip/palate. My sister was born with a double cleft lip/palate and has undergone 21 surgeries over her 17 yrs of life.. pic.twitter.com/EQng3DV0zD — Kelly Jennings (@Kelly_Lynn93) January 8, 2020

Другой раздраженный родитель написал: «Венди Уильямс, я молюсь каждый день, чтобы моя дочь выросла так, чтобы она знала, какой прекрасный создал ее Бог, без необходимости слушать комментарии от необразованных людей, таких как ты».