Чт, 16.01.2020
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НАРОД В БЕШЕНСТВЕ ⟩ Американская ведущая высмеяла внешность звезды «Джокера» Хоакина Феникса

Американская телеведущая Венди Уильямс попала под лавину негодования, посмле того как высмеила актера Хоакина Феникса.

ФОТО: Scanpix/Reuters/Youtube.com

Американская телеведущая Венди Уильямс (55) попала под лавину негодования после того, как высмеила актера Хоакина Феникса в эфире (45).

В шоу «The Wendy Williams Show» ведущая рассказала, что на ее взгляд на церемонии вручения «Золотого глобуса» Бейонсе вела себя неприлично, потому что она не встала, когда Хоакин Феникс получал награду за лучшего актера в категории «Драматический фильм».

В момент, когда Феникса обьявили победителем, весь зал вскочил со своих мест, но певица Бейонсе предпочла посидеть.

Затем Уильямс заявила, что, по ее мнению, Хоакин Феникс выглядит «по-своему» хорошо.

Венди также сказала, как «расщепленная губа» актера станет заметна, если он сбреет усы. Ситуацию усугубило и то, что после такого комментария телеведущая решила показать людям на себе, что она имела в виду.

Скриншот видео: Венди Уилиямс говорит о расщеплении неба Хоакина Феникса.

ФОТО: The Wendy Williams Show/Youtube.com

Действительно, одной из самых отличительных черт Хоакина Феникса является шрам на верхней губе. Актер также рассказывал Vanity Fair, что он родился таким, и не собирается из-за этого делать операцию.

Сразу после выхода передачи в эфир, люди начали критиковать ведущую в социальных сетях. Многие считают, что поведение Уильямс было безобразным и бесчувственным.

Целых 10 секунд она использовала свой палец, чтобы изобразить расщепление губы, в то время как публика смеялась. Представьте, как мой 5-летний ребенок воспримет это, если увидит?

— Мэтт Гроарк написал в Twitter.

Другой раздраженный родитель написал: «Венди Уильямс, я молюсь каждый день, чтобы моя дочь выросла так, чтобы она знала, какой прекрасный создал ее Бог, без необходимости слушать комментарии от необразованных людей, таких как ты».

«Я молюсь о том, чтобы ты принесла извинения людям, которых ты обидела».

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