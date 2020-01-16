Чт, 16.01.2020
Это фото признано лучшим! Красотка-машинист поезда Elron свела эстонское жюри с ума СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Любовь, любовь ⟩ Появилось новое фото Татьяны Арнтгольц с женихом

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

ФОТО: Скриншот с Instagram

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев отдыхают вместе. Это стало понятно благодаря их совместному фото, которое появилось 15 января на странице в Instagram у актера, пишет Телепрограмма.

На снимке пара, обнявшись, любуется горным пейзажем. В какой стране они находятся, Марк не указал.

Нет слов… Только красота,

— лишь романтично подписал звезда сериала «Кухня».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Марк Богатырев (@marchi25) on

Напомним, артисты вместе с 2018 года, однако свои чувства не выставляют напоказ. Лишь по череде фотографий, на которых у Татьяны можно заметить кольцо на безымянном пальце, поклонники могут гадать, что 35-летний Марк уже сделал своей 37-летней возлюбленной предложение. Некоторые поклонники думают, что у пары уже прошла тайная свадьба. По крайней мере, актриса познакомила кавалера со своими родителями.

Отметим, если у Марка и Татьяны все серьезно, то это будет второй брак для актрисы. Ранее она несколько лет была расписана с коллегой Иваном Жидковым. От этих отношений у нее подрастает 10-летняя дочь Мария.

НАВЕРХ