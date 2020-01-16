ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ Врачи предупредили о смертельной опасности шапок

Специалисты утверждают, что головные уборы могут стать причиной онкологических заболеваний.
Эксперты уточняют, что опасность кроется не в шапках и беретах, которые мы начинаем носить с наступлением холодов, а в различных средствах бытовой химии. Как оказалось, что порошки и кондиционеры, которые используются при стирке, способны спровоцировать рак.
Кроме того, по мнению, российских специалистов, опасная «химия» может содержаться и в самой пряже, из которой производятся головные уборы.
Что должно насторожить? Если лоб и кожа головы начали чесаться в процессе носки, то это может быть тревожным сигналом. Кроме того, может возникнуть мигрень. Если голова болит продолжительно время, стоит обратиться к врачу и провериться.
По мнению экспертов, самые рискованные головные уборы – это ушанки, украшенные бисером, стеклярусом и стразами. Для хранения таких аксессуаров производители используют специальные химические составы.