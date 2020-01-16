На шоу «Дом-2» умер человек

Некий Владимир Д. работал оператором скандально известной передачи "Дом-2" последние пять лет. Мужчина почувствовал себя плохо прямо на территории телепроекта в Новой Москве (поселок Сосенское), когда снимал участников. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность, компетентно сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что мужчине не было и 40 лет. Отметим, что это первый такой случай на телепроекте.