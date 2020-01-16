Чт, 16.01.2020
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СОЧНЫЙ КАДР ⟩ У Деми Роуз богатства столько, сколько не помещаетя в обе руки

Деми Роуз в 2018 году.

ФОТО: GoffPhotos.com/Scanpix

Известная британская модель Деми Роуз (24), которую называют британской Ким Кардашьян, поделилась очередным откровенным фото в Instagram, на котором позирует с голой грудью.

Сама Деми хвалит Ким Кардашьян, поскольку считает, что именно она помогла вернуть в моду «сочные формы» и стала «первопроходцем» для пышных девушек в мир Instagram.

У меня прекрасная жизнь наполненная путешествиями по миру и демонстрацией своих форм, благодаря которым я способна конкурировать с семьей Карашьян,

— сказала Деми Роуз.

У звезды более 12 миллионов поклонников в Instagram и, по данным Express, она зарабатывает около 509 000 фунтов стерлингов (около 573 618 евро) в год в социальных сетях.

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