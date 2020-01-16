ЗАБУДЬТЕ ИХ! ⟩ Пять слов, притягивающих бедность, неудачи и долги

Сила слова и мысли способна изменить будущее и настоящее. От того, что и как мы говорим, зависит очень многое. Старайтесь меньше говорить слова, о которых пойдет речь далее, чтобы повысить свои шансы на успех в работе, в бизнесе и в делах, касающихся финансов, советует dailyhoro.ru.

«Бедный»

Не говорите про себя или про кого-то из близких «прибедняюсь», «бедненький», «бедный». Это слово действительно может сделать вас бедными и неуспешными. Оно притягивает проблемы, неудачи и долги, как магнит.

Не говорите «я беднее, чем он». Этому слову всегда можно найти синоним или замену. Если этого не делать, то выбраться из финансовой ямы будет очень непросто.

«Нет»

Как известно, чтобы что-нибудь получить, необходимо что-нибудь отдать. Если вы отвечаете людям отказом, то не удивительно, что Вселенная делает то же самое, задерживая позитивную энергетику, помогающую разбогатеть.

Если вы вынуждены отказать по определенным обстоятельствам, то не говорите «нет». Скажите что-то другое. Например, можно сказать: «Прости, в следующий раз». Если часто говорить «нет», можно навлечь неудачи на себя и свою семью.

«Хозяин» и «начальник»

У вас может быть человек, который дает вам работу, но не стоит называть его начальником или тем более хозяином. Это очень плохо повлияет на ваше самоопределение, ведь каждый из нас сам себе начальник.

Не ставьте никого выше себя, чтобы не терять уверенность и силу духа. Вы должны помнить о том, что всё зависит от того, как вы работаете и что вы делаете. Вы делаете это для себя. Отличные варианты в разных ситуациях: «работодатель», «человек на вышестоящей должности», «шеф» или даже имя с отчеством.

«Должен»

Очень популярно, к примеру, говорить в магазине «сколько я вам должен?». На первый взгляд, ничего опасного в этом нет, но посыл достаточно странный. Не стоит вгонять себя в долги, ведь слова имеют особую силу.

Также не нужно говорить «я должен». Стоит заменить это на «мне необходимо». Нам нужно помогать родителям и любить друг друга, любить своих детей, но мы не должны делать что-то для босса, для компании. Если перестать это повторять, можно избавиться от долгов, быстрее выплатить ипотеку, кредиты и так далее.

«Лавэ», «бабло» и прочие аналоги

Деньги — это то, что вы получаете за свой труд. Это воплощение ваших усилий, поэтому в пренебрежительном окрасе лучше не выражаться. Так вы обесцениваете самих себя.