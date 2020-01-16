СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО ⟩ Что не так в самой красивой норвежке

Ангельское личико и тонкая изящная фигура сводят с ума мужчин и заставляют женщин кусать локти, ведь ей повезло родиться такой хрупкой естественной красавицей. «Рамблер» разбирался, что не так с белокурым норвежским ангелом.

Оказалось, такой девушка не родилась. Эмма вообще родилась не девочкой. В 2018 году красавица призналась, что на самом деле она трансгендер.

«Я поняла, что родилась не в том теле, когда мне было 8 или 9 лет...», — призналась Эмма.

Новость о том, что хрупкая блондиночка — мужчина, потрясла всех. Но Эмма не потеряла популярность, а получила новый контракт от модельного агентства.

Сейчас ее точеная фигурка и нежное личико никак не выдают мужского начала, а только помогают ей в карьере: Эмма снимается для журналов и развивает свой YouTube-влог.