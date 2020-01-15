СМОТРИ ⟩ Клава Кока и Morgenshtern записали романтик-версию трека «Мне пох»

Оцените новое прочтение одного из главных хитов конца прошлого года. Клава Кока и Morgenshtern не только полностью переаранжировали сингл «Мне пох», но и сняли на композицию еще один клип, сообщает ТНТ Music.
Специально для любителей лиричных баллад звёздный дуэт выпустил акустический вариант своего бэнгера, записанный на классических музыкальных инструментах. Электронные плагины и модный хип-хоп-бит уступили место фортепиано, скрипкам и виолончели. В атмосферной экранизации песни Клава Кока и Morgenshtern снова проявляют романтический интерес друг к другу, но ведут себя уже намного скромнее.
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Оригинальная версия трека «Мне пох» попала в ноябрьский альбом Клавы Коки «Неприлично о личном», ставший первым большим релизом артистки на лейбле Black Star. В декабре на песню вышел клип, и вскоре сингл добрался до верхней строчки чарта Apple Music.