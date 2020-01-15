СМОТРИ ⟩ Клава Кока и Morgenshtern записали романтик-версию трека «Мне пох»

Специально для любителей лиричных баллад звёздный дуэт выпустил акустический вариант своего бэнгера, записанный на классических музыкальных инструментах. Электронные плагины и модный хип-хоп-бит уступили место фортепиано, скрипкам и виолончели. В атмосферной экранизации песни Клава Кока и Morgenshtern снова проявляют романтический интерес друг к другу, но ведут себя уже намного скромнее.