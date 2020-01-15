ФОТО ⟩ Пьяный разгул на пароме Хельсинки-Таллинн. Чем же занимаются пассажиры во время алкогольного круиза?

Не секрет, что в Финляндии достаточно высокий уровень жизни. И гражданам этой северной страны живется достаточно неплохо, именно поэтому там живут тысячи наших соотечественников. Из Таллинна в Хельсинки или наоборот можно добраться за считанные часы, но только не в случае, если вы выберете 22-часовой круиз Хельсинки-Таллинн.
Проблема в Финляндии только в одном – очень высокая стоимость табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах страны. А финны очень большие любители выпить и покурить, пишет Zen.yandex.ru.
Вот для этих целей (возможность дешево напиться и накуриться для граждан Финляндии) бизнесмены из компании Tallink Silja и запустили паром Silja Europa.
Стоимость 22-х часового круиза из столицы Финляндии в столицу Эстонии достаточно низкая. В дни распродаж (они бывают довольно часто) каюту средней ценовой категории можно приобрести за 10-20 €, что весьма дешево для морского путешествия. А почему же такая низкая цена? Ответ прост: потому что пассажиры этого корабля оставляют очень большое количество денег в барах и ресторанах и в магазине Tax Free.
Стоимость такого однодневного круиза в январе 2020 года - от 10 евро за четверых за простенькую каюту С-класса без окна. В пятницу, как мы видим, цены значительно выше. Туристам дается 4 часа на прогулку по Таллинну.
Нужно сказать, что еще перед отправлением судна туристы начинают разогреваться в близлежащих питейных заведениях.
Новые же клиенты питейных заведений на корабле Tallink Silja готовятся к погрузке на паром.
А кто-то уже движется ко входу на корабль.
Многие уже успели расположиться в своих каютах.
После отправления, начинается всеобщая пирушка – глядя на это, я всегда удивляюсь способности финнов много выпивать. Это не литры, а десятки литров пива и джин-тоников за ночь.
С момента старта из порта Хельсинки в 18.00 пьянка не прекращается. Но сначала пьют достаточно дорогой алкоголь из баров и ресторанов.
Примерно в 19.30 открывается магазин Tax Free на одной из верхних палуб парома. Активность веселящихся людей, после открытия магазина, многократно усиливается.
Из недр Tax Free пассажиры тащат огромное количество упаковок с алкоголем, который, несмотря на запрет распивать его на судне, прямо тут же употребляется.
А вы когда-нибудь попадали на подобный круиз?