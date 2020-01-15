ФОТО ⟩ Пьяный разгул на пароме Хельсинки-Таллинн. Чем же занимаются пассажиры во время алкогольного круиза?

Проблема в Финляндии только в одном – очень высокая стоимость табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах страны. А финны очень большие любители выпить и покурить, пишет Zen.yandex.ru.

Вот для этих целей (возможность дешево напиться и накуриться для граждан Финляндии) бизнесмены из компании Tallink Silja и запустили паром Silja Europa.

Стоимость 22-х часового круиза из столицы Финляндии в столицу Эстонии достаточно низкая. В дни распродаж (они бывают довольно часто) каюту средней ценовой категории можно приобрести за 10-20 €, что весьма дешево для морского путешествия. А почему же такая низкая цена? Ответ прост: потому что пассажиры этого корабля оставляют очень большое количество денег в барах и ресторанах и в магазине Tax Free.

Стоимость такого однодневного круиза в январе 2020 года - от 10 евро за четверых за простенькую каюту С-класса без окна. В пятницу, как мы видим, цены значительно выше. Туристам дается 4 часа на прогулку по Таллинну.

ФОТО: Скриншот с сайта Tallink

Нужно сказать, что еще перед отправлением судна туристы начинают разогреваться в близлежащих питейных заведениях.

На этой фотографии будущий пассажир парома так наразогревался, что передвигаться в состоянии только на тележке. ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

Перед круизным терминалом сидит мужчина и собирает денежные средства с помощью честной надписи на плакате: " Я собираю деньги на пиво". ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

Поскольку паром ходит по круговому маршруту, то люди, которые только прибыли из круиза, разъезжаются по домам. Кто-то из них так "устал" на корабле, что прилёг отдохнуть прямо на асфальт рядом с микроавтобусом в который загружаются прибывшие из Таллина пассажиры. ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

Новые же клиенты питейных заведений на корабле Tallink Silja готовятся к погрузке на паром.

Кто-то снимает наличные средства в банкоматах на терминале. ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

Кто-то проходит регистрацию на паром. ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

А кто-то уже движется ко входу на корабль.

Многие уже успели расположиться в своих каютах.

На фото каюта класса А с окном. Такая обошлась в 20 € по акции ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

После отправления, начинается всеобщая пирушка – глядя на это, я всегда удивляюсь способности финнов много выпивать. Это не литры, а десятки литров пива и джин-тоников за ночь.

С момента старта из порта Хельсинки в 18.00 пьянка не прекращается. Но сначала пьют достаточно дорогой алкоголь из баров и ресторанов.

Примерно в 19.30 открывается магазин Tax Free на одной из верхних палуб парома. Активность веселящихся людей, после открытия магазина, многократно усиливается.

Алкоголь в магазине, снимок иллюстративный ФОТО: Zen.Yandex.ru/Без самолетов

Из недр Tax Free пассажиры тащат огромное количество упаковок с алкоголем, который, несмотря на запрет распивать его на судне, прямо тут же употребляется.