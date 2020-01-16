Елена Малышева в эфире «Жить здорово!» перепела хит Билли Айлиш

В студию к звезде пожаловал некий молодой человек. Во время беседы с ним телеведущая неожиданно показала, что прекрасно разбирается в последних музыкальных трендах.

Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?

— заявила Елена Малышева и затянула один из главных хитов американской исполнительницы.

«Хорошая», — только и смог вымолвить потрясенный молодой человек. «Хорошая. Мне тоже нравится», — ответила на это Елена Малышева.