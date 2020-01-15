Самые ожидаемые свадьбы звезд 2020 года

Наталья Водянова и Антуан Арно

Главная звездная свадьба 2020-го, ждали которую девять лет — именно столько модель живет с бизнесменом Антуаном Арно, сыном богатейшего человека Европы.

У меня и так есть чувство, что мы женаты. А если все идет так прекрасно, к чему перемены?

— недавно утверждала Наталья.

Но — свершилось! В первый день нового года Водянова показала роскошное кольцо на безымянном пальце и подтвердила: на ней — не простое украшение.

Ольга Бузова и Давид Манукян

Пока одни фанаты недоумевают, зачем миллионерше Бузовой не самый статусный жених Дава, другие ликуют и поздравляют парочку с грядущей свадьбой. И звезды с удовольствием подогревают слухи: телеведущая публикует фото с подписью «муж и жена — одна сатана», а Давид уже зовет друзей в качестве артистов на торжество. Может, Бузова и Манукян и правда не станут тянуть со свадьбой?

Ольга Бузова и Давид Манукян ФОТО: Скриншот с Instagram

Федор Смолов и Мария Юмашева

Федор, не помешанный на тайнах личной жизни, в этот раз удивил: закрутил роман с внучкой Ельцина и даже не намекнул. В прессу информация о новой звездной паре просочилась, когда дело уже пошло к свадьбе: говорят, Смолов сделал Юмашевой предложение. Торжество — отметим, не подтвержденное представителем спортсмена, — пройдет на острове в Карибском море. Только подождать со свадьбой пока придется — Маше еще нет 18 лет.

Федор Смолов и Мария Юмашева ФОТО: Скриншот с Instagram

Асти

Солистку группы Artik & Asti стали поздравлять с замужеством еще до того, как певица рассказала о помолвке. Речь о скорой свадьбе Анны Дзюба зашла в шоу Регины Тодоренко и стала известна всем и вся за часы — да, артистка выходит замуж за Станислава Юркина, у которого уже есть дочь и экс-супруга.

У меня тут есть счастливицы и счастливцы, планирующие свадьбу в 2020? Кто не верит предрассудкам по поводу високосного года? И какой вы видите свою свадьбу? Я продумала, мне кажется, уже все до деталей,

— делилась певица с подписчиками.

Яна Поплавская

12 лет разницы в возрасте между «Красной шапочкой» и ее новым гражданским мужем Евгением Яковлевым ни капли не смущает влюбленных. Они вместе почти пять лет и наконец созрели для свадьбы, о чем сама актриса рассказала на недавней вечеринке: