Ср, 15.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Новый клип Егора Крида набрал полтора миллиона просмотров за первые сутки

Егор Крид

ФОТО: Скриншот с Instagram

Клип на новую песню российского певца Егора Крида под названием «Голубые глаза» за сутки набрал почти полтора млн просмотров, пишет Rambler.ru.

Композиция была записана к фильму «НЕидеальный мужчина», в котором Крид сыграл одну из главных ролей.

Мой первый клип в 2020, первая роль в фильме и долгожданная для поклонников — лирика,

— процитированы слова артиста в описании к ролику.

Музыкант сыграл в картине высокотехнологичного робота, который влюбляется в Свету, сотрудницу компании, продающей человекоподобные машины.

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