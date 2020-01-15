ВИДЕО ⟩ Новый клип Егора Крида набрал полтора миллиона просмотров за первые сутки

Клип на новую песню российского певца Егора Крида под названием «Голубые глаза» за сутки набрал почти полтора млн просмотров, пишет Rambler.ru.
Композиция была записана к фильму «НЕидеальный мужчина», в котором Крид сыграл одну из главных ролей.
Мой первый клип в 2020, первая роль в фильме и долгожданная для поклонников — лирика,
— процитированы слова артиста в описании к ролику.
Музыкант сыграл в картине высокотехнологичного робота, который влюбляется в Свету, сотрудницу компании, продающей человекоподобные машины.