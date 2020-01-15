ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В РОССИИ ⟩ В России родители потребовали уволить учительницу, которую дети увидели в магазине нижнего белья

«Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики. Хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит», - написала возмущенная мать в соцсетях.