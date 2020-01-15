ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В РОССИИ ⟩ В России родители потребовали уволить учительницу, которую дети увидели в магазине нижнего белья

Жительница Ульяновска потребовала увольнения молодой учительницы после того, как дочь женщины заметила педагога выбирающей нижнее белье в торговом центре, пишет ruposters.ru.
Мать школьницы считает, что учителя должны постоянно остерегаться того, что их увидят ученики.
«Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики. Хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит», - написала возмущенная мать в соцсетях.
По ее словам, теперь мужская половина класса «только это и обсуждает». Женщина уверена, что «таким учительницам не место в школе», и надеется, что директор школы отреагирует на ее публикацию и уволит педагога, позволившую себе «покупать белье на глазах у детей».