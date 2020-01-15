Красавец-актер, Звезда сериала «Горец» найден мертвым в своем доме

О смерти Стэна сообщила супруга Кристин Грин. «Дорогие друзья, мы потеряли нашего любимого Стэна Кирша 11 января. Прошу вас не тревожить нас хотя бы пару недель. Мы его очень любили, его близкие опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей личной жизни в это очень тяжелое время», — написала женщина в социальной сети.

Позже выяснилось, что 51-летний Кирш покончил с собой. Какие причины толкнули на это популярного актера, не уточняется. Зато известно, что семья артиста планирует всерьез заняться благотворительностью. «Стэну установят памятник. Кристин организует добровольные денежные сборы. Близкие Кирша просят, чтобы вместо цветов все желающие вносили пожертвование в американский фонд по профилактике суицидов», — поделились родственники покойного. Стэн Кирш родился в Нью-Йорке. Первая минута славы досталась ему сравнительно рано — в четырехлетнем возрасте, когда тот сыграл в рекламе. После окончания школы будущий актер изучал политологию в университете Северной Каролины, но позже понял, что эта сфера не для него. В начале 90-х он переехал в Лос-Анджелес и стал пробовать себя на актерском поприще.

Симпатичного блондина сразу заметили — стали приглашать в мыльные оперы. 1992 год стал для него знаковым — именно тогда Киршу, у которого за плечами уже была небольшая роль в культовых «Друзьях», предложили сыграть в «Горце» одного из ключевых персонажей.