ГАЛЕРЕЯ ⟩ Девушка из ТТУ признана одной из самых красивейших студенток мира

Конец 2019 года выдался для организатора конкурсов «Королева красоты Эстонии» и «Миссис Эстония» Тийны Яантсон очень успешным, лучшие ее красавицы вернулись с международных конкурсов красоты с наградами и титулами. С одной моделью - Екатериной Чаклиди - был снят выпуск Limon LIVE и вышел он в первую пятницу января. Именно она вернулась с конкурса Mrs. Legend в Малайзии с четырьмя наградами.
Но теперь мы хотим вам рассказать еще об одной девушке из Эстонии, которая признана одной из самых красивых студенток в мире. Екатерина Печенкина побывала на конкурсе World Miss University и привезла оттуда награду - 1st runner up - и ей также присвоили титул Miss Intelligent. Если бы в модельном бизнесе были лишь места, то 1st runner up значило бы, что девушка заняла второе место.
Модельная школа Sixtina во главе с Тийной Яантсон уже более 30 лет организует конкурсы красоты, ровно столько же проходит международный конкурс World Miss University, главная контора которого находится в Америке, а само соревнование проходит в Южной Корее.
В конкурсе ежегодно принимают участие до 70 девушек из разных стран, чья миссия - выступать за мир во всем мире. Основателем конкурса стала Международная ассоциация университетов после того, как ООН объявила 1986 Годом Мира.
Екатерина Печенкина учится в Таллиннском техническом университете. В 2016 году на конкурсе «Королева красоты» она стала обладательницей титула «Мисс Модель» и после этого участвовала уже в четырех международных конкурсах. В 2017 году Екатерина вернулась из Одессы с титулом «Мисс туризм Черное море 2017». World Miss University - это пока самый большой и ответственный конкурс, в котором удалось принять участие девушке.
Первое место в конкурсе заняла представительница Вьетнама, второе место досталось Эстонии и на третьем оказалась представительница Таиланда. Вот такая вот конкуренция была на конкурсе в Южной Корее.
23 мая состоится 30-й юбилейный тур модельной школы SIXTINA в Русском театре, туда будут приглашены все красавицы, которые за эти годы сияли на сцене ее конкурсов и участвовали в международных.
Мы от всей души поздравляем Екатерину и желаем ей новых побед!