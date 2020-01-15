ГАЛЕРЕЯ ⟩ Девушка из ТТУ признана одной из самых красивейших студенток мира

Но теперь мы хотим вам рассказать еще об одной девушке из Эстонии, которая признана одной из самых красивых студенток в мире. Екатерина Печенкина побывала на конкурсе World Miss University и привезла оттуда награду - 1st runner up - и ей также присвоили титул Miss Intelligent. Если бы в модельном бизнесе были лишь места, то 1st runner up значило бы, что девушка заняла второе место.

Модельная школа Sixtina во главе с Тийной Яантсон уже более 30 лет организует конкурсы красоты, ровно столько же проходит международный конкурс World Miss University, главная контора которого находится в Америке, а само соревнование проходит в Южной Корее.

Екатерина Печенкина ФОТО: Фото организаторов

В конкурсе ежегодно принимают участие до 70 девушек из разных стран, чья миссия - выступать за мир во всем мире. Основателем конкурса стала Международная ассоциация университетов после того, как ООН объявила 1986 Годом Мира.

Екатерина Печенкина учится в Таллиннском техническом университете. В 2016 году на конкурсе «Королева красоты» она стала обладательницей титула «Мисс Модель» и после этого участвовала уже в четырех международных конкурсах. В 2017 году Екатерина вернулась из Одессы с титулом «Мисс туризм Черное море 2017». World Miss University - это пока самый большой и ответственный конкурс, в котором удалось принять участие девушке.

Первое место в конкурсе заняла представительница Вьетнама, второе место досталось Эстонии и на третьем оказалась представительница Таиланда. Вот такая вот конкуренция была на конкурсе в Южной Корее.

Екатерина Печенкина ФОТО: Фото организаторов

23 мая состоится 30-й юбилейный тур модельной школы SIXTINA в Русском театре, туда будут приглашены все красавицы, которые за эти годы сияли на сцене ее конкурсов и участвовали в международных.