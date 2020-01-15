Мать Тимати показала трогательные снимки сына с его детьми

Счастливая бабушка запечатлела своих внуков в компании отца. На этот раз семейство решило отвлечься от рабочих проблем и забот, предавшись отдыху и расслаблению.

Нужно отдать должное Симоне, она сумела показать своего звездного сына в домашней атмосфере, в которой до этого момента никто из его многочисленных подписчиков еще не видел Тимати.