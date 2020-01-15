МАЛЫШКА ПИТАЛАСЬ МУСОРОМ ⟩ Россиянка ушла веселиться с друзьями на несколько дней, оставив 3-летнюю дочь одну

Как уточняется, в суде девушке задали главный вопрос о том, почему она так поступила, девушка ответила, что сама не знает, «почему не пришла к Кристюше».

«Каждый день хотела прийти, но почему-то не приходила», - заявила она.

На суде выступила также ее подруга Анастасия Куприна, у которой Пленкина жила все то время, пока девочка была одна (с 13 по 20 февраля 2019 года). Пленкина обманула ее, заявив, что малышка находится под присмотром еще одной знакомой.

При этом на суде было объявлено, что, когда Пленкина ушла из квартиры, где оставила дочь, там были лишь один йогурт, разделанная курица и пакет с сардельками. Малышка неделю жила в страхе, а питалась мусором и стиральным порошком. Сама молодая мать в это время покупала еду для себя и подруги.

Напомним, это трагедия произошла в прошлом году и вызвала общественный резонанс. 20 февраля 2019 года в квартире дома на улице Щорса города Кирова было обнаружено тело трехлетней девочки. Как было установлено, на несколько дней мать ребенка Мария Пленкина, которой на тот момент был 21 год, оставила ее в квартире одну без еды и воды. Причиной смерти стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма.

Изначально сообщалось, что тело девочки обнаружила бабушка, которая пришла поздравить ее с днем рождения. По словам знакомых, Пленкина жила на деньги матери, замужем она не была. В переписках с друзьями девушка делилась желанием отдать дочь в детдом.

При этом на ее страницах в соцсетях были фотографии дочери с трогательными подписями. 20 февраля, когда девочка была уже мертва, Пленкина, так и не вернувшись домой, выложила в Instagram общее фото с ребенком и поздравила Кристину в подписи с днем рождения. Она пожелала малышке «быть счастливой и здоровой».

Как сообщает «МК», отвечая на вопрос, каким образом она позволила погибнуть своему ребенку, подсудимая рассказала, что каждый раз намеревалась вернуться к дочери, однако так и не объяснила, почему так этого и не сделала. По словам Пленкиной, отец ребенка бросил их почти сразу после рождения дочери. Со своей матерью, которая помогала материально, девушка не ладит. Кроме того, Пленкина добавила, что не стала делать ребенку прививки, поскольку считает эту процедуру вредной.

Когда Пленкиной задали главный вопрос, как она могла так поступить со своей дочерью и бросить ее умирать, девушка ответила, что не знает, почему не пришла к Кристюше, каждый день хотела прийти, но почему-то не приходила. После этого подсудимая заплакала.