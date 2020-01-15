ПО-ИТАЛЬЯНСКИ! ⟩ Мужчина так старался продать свои джинсы, что прославился в Сети

Однако едва ли кто-то обратил внимание на слова. Только посмотрите, какими фотографами сопроводил свой пост мужчина. Похоже, демонстрируя свои джинсы Марио так увлекся, что съемка трансформировалась в фотосессию. Грациано показал джинсы со всех сторон и даже зачем-то сфотографировался и в кофте, и в рубашке, и в майке.

54-летний Марио Грациано. ФОТО: SWNS/Scanpix

Вовсе неудивительно, что после этого снимки мужчины из Англии оказались в Твиттер-аккаунте StateOfSelling, который публикует посты со странными продажами в Сети. Ведь публикация мужчины идеально подходит под тематику аккаунта.

Теперь у Марио в Facebook более трех с половиной тысяч друзей. ФОТО: SWNS/Scanpix

Дальше – больше. Всего лишь за пару суток пост с мужчиной набрал в Твиттере около 4 000 ретвитов, а также почти 30 000 лайков. Не менее активными были комментаторы под публикацией. Пользователям понравился пост, и они сразу начали упражняться в остроумии. Например, одна девушка предположила, что это джинсы продают мужчину, а не наоборот.