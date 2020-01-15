Выпавшую из окна модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Девушка выпала из окна квартиры 20-летнего Андрея Бакова ночью 11 января. Многие друзья Ксении считают, что ее могли выкинуть из окна в разгар проводимой там вечеринки. Сначала говорили о незначительных переломах, но судя по всему, ситуация гораздо серьезнее.

По данным источников, у модели диагностированы ушибы обоих легких, травмы грудной клетки, травмы позвоночника, несколько переломов. Пунтус находится под постоянным наблюдением врачей.

«Пока еще есть угроза жизни, как только она исчезнет, тогда ее переведут. Очень много переломов, травм, отбиты органы. Последствия могут проявить себя в любой момент. Медики не спешат делать какие-либо прогнозы», — рассказала мама Ксении.

Пока медики стараются стабилизировать состояние Ксении, правоохранительные органы изучили ее вещи. Среди них были найдены анорексигенные таблетки для похудения и коробочка с табаком. По некоторым данным, найденные медикаменты могут негативно влиять на психику.

Напомним, что по некоторым данным Ксения и Андрей Баков, сын Анны Михалковой, вместе были в баре, потом вместе с друзьями пошли к нему домой. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому даже не заметил, как девушка выпала из окна. Об инциденте он узнал от правоохранительных органов во время допроса.