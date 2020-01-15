«Малахов сделал плохое дело»: откровенное интервью Лаймы Вайкуле

О курении и еде

Ведущий специально попросил Лайму Вайкуле закурить, так как в YouTube можно все.

«Да. Я уже укололась – больше нет смысла. Я курю только в этом месте, потому что собаки. Дым остается в шерсти, а это вредно. Я ради собак никогда не буду курить в комнате», – объяснила певица. Ширвиндт-младший тут же обратился к своему знаменитому отцу и сказал, что он курит дома, и после передержки возвращает собаку возвращает прокуренной.

«Я уже не выпиваю. Я никогда в жизни не выпивала. Я уже не пью кофе»», – пошутила она.

Звезда отметила, что поход в ресторан для нее настоящий кошмар. Лайма Вайкуле обычно завтракает очень скромно: авокадо и кусочек хлеба. Она признается, что даже при этом мучается. В детстве Вайкуле не очень любила есть, а родители сажали за стол и заставляли. Она отмечает, что не знала, что существуют разновидности мяса: баранина, говядина и так далее. Лишь обедая в ресторане со спутником жизни Андреем Латковским, певица услышала названия мясных блюд.

Лайма заметила, что сейчас в магазинах широкий ассортимент разных колбас, которые лежат и уже никому не нужны. Певица подчеркнула, что она не одобряет охоту и рада, что ее друг-охотник прозрел и больше не стреляет. «Просто убивать – это какое-то отклонение», – указала она.

Лайма Вайкуле ФОТО: Cкриншот видео

Дог-хантеры и Андрей Малахов

Речь зашла о дог-хантерах. «Это больные люди!» – заметила артистка. Ширвиндт объяснил, что те, которые убивают собак – это сексуально неполноценные люди. У них что-то не складывается на личном фронте и они так компенсируют.

«Андрюха Малахов сделал плохое дело», – подчеркнула певица. Она заметила, что у российского телеведущего выходило несколько программ про агрессивных собак, которые спровоцировали негативное отношение к животным. После подобных передач люди стали преследовать четвероногих. Михаил Ширвиндт отметил, что подобные случаи – это лишь информационный повод.

Знаменитости обсудили законодательство Латвии и России, касаемо жестокого обращения с животными. Отдельно звезды поговорили о собаках на пляже.

ФОТО: Cкриншот видео

Алкоголь и совет Аллы Борисовны

Вайкуле рассказала про совет, которым с ней поделилась ее подруга Алла Пугачева. Оказывается, есть японская водка, которая очень вкусная и ее легко пить.

«Одна вкусная есть. Мне Алла сказала. Одна японская водка, но не помню как называется. Я ее попробовала, я могла ее пить как виски» – отметила Лайма. Артистка объяснила, что она любит 12-летний виски Chiva Regal.

«Ну вот, я опять как пьяница говорю. Два раза в году выпиваю по 50 грамм», – указала она.

Вайкуле призналась, что начала пробовать алкоголь с шампанского. После того, как она поняла эффект снотворного, который есть в алкоголе, она перестала принимать медикаменты, которые улучшаю сон.