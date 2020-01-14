Вт, 14.01.2020
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Свободная касса: Burger King предложил принцу Гарри и Меган Маркл работу в фастфуде

Burger King.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Филиалы Burger King в США и Аргентине в шутку предложили принцу Гарри и Меган Маркл работу в своих ресторанах. Это случилось после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о своих намерениях покинуть королевскую семью на прошлой неделе.

Известный фастфуд предложил Гарри титул «короля бургеров» («Burger King») в рамках своей рекламной акции. Пиар-кампания стартовала на прошлой неделе, сообщает Joinfo.com.

Предложение

Первое предложение о работе для герцогов прозвучало от Burger King Argentina.

«Дорогие герцоги, вы можете искать свою первую работу, не отказываясь от короны», – сообщили Burger King Argentina.

Вслед за ними подключились маркетологи из Burger King USA с похожим заявлением: «Если вы ищете работу – у нас есть для вас новая корона».

Рекламная акция Burger King

Мы узнали, что принц и герцогиня решили отказаться от своих ролей в королевской семье и будут работать, чтобы стать финансово независимыми. Итак, у нас есть для вас предложение: поступайте, как тысячи людей, и делайте свои первые шаги в мире работы с нами. Вы знаете, что корона подойдет вам идеально

Американское подразделение Burger King в своем Twitter отметило, что при желании герцоги смогут работать неполный день.

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