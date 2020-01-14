Свободная касса: Burger King предложил принцу Гарри и Меган Маркл работу в фастфуде

Мы узнали, что принц и герцогиня решили отказаться от своих ролей в королевской семье и будут работать, чтобы стать финансово независимыми. Итак, у нас есть для вас предложение: поступайте, как тысячи людей, и делайте свои первые шаги в мире работы с нами. Вы знаете, что корона подойдет вам идеально