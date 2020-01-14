Свободная касса: Burger King предложил принцу Гарри и Меган Маркл работу в фастфуде

Филиалы Burger King в США и Аргентине в шутку предложили принцу Гарри и Меган Маркл работу в своих ресторанах. Это случилось после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о своих намерениях покинуть королевскую семью на прошлой неделе.
Известный фастфуд предложил Гарри титул «короля бургеров» («Burger King») в рамках своей рекламной акции. Пиар-кампания стартовала на прошлой неделе, сообщает Joinfo.com.
Предложение
Первое предложение о работе для герцогов прозвучало от Burger King Argentina.
«Дорогие герцоги, вы можете искать свою первую работу, не отказываясь от короны», – сообщили Burger King Argentina.
Вслед за ними подключились маркетологи из Burger King USA с похожим заявлением: «Если вы ищете работу – у нас есть для вас новая корона».
Рекламная акция Burger King
Мы узнали, что принц и герцогиня решили отказаться от своих ролей в королевской семье и будут работать, чтобы стать финансово независимыми. Итак, у нас есть для вас предложение: поступайте, как тысячи людей, и делайте свои первые шаги в мире работы с нами. Вы знаете, что корона подойдет вам идеально
Американское подразделение Burger King в своем Twitter отметило, что при желании герцоги смогут работать неполный день.
14 January 2020