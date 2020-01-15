Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты

Как оказалось, у Ани не сложились отношения с коллегой по бизнесу. Бузова-младшая не скрывает, что очень расстроена. Теперь она намерена начинать с нуля без какой-либо поддержки инвесторов. «Это был невероятно полезный опыт. Хотя бы потому, что строить все с партнерами — это порой история с миллионом подводных камней, и она не всегда так радужна, как кажется на первый взгляд. Я уже начинаю поиски нового помещения под свой новый Buna Beauty Bar и верю — все будет хорошо», — отметила брюнетка.

31-летняя сестра Ольги Бузовой давно реализует предпринимательские идеи и не понаслышке знает, что это дело может быть весьма неблагодарным. «В любом случае, не все они выстреливают и приносят плоды. И это нормально! Главное, не останавливаться, не опускать руки и работать дальше, чем я и займусь. Всем добра, сил, терпения и умения признавать свои поражения и работать над ошибками. Комментарии закрываю, чтобы не расстраиваться из-за лишнего негатива», — подчеркнула Аня.

Согласно последним данным, на имя предприимчивой Бузовой-младшей зарегистрировано 18 компаний. Так, Аня владеет бутиками с бижутерией, обувью, косметикой. Брюнетка даже занимается продажей сельскохозяйственной техники, заручившись поддержкой супруга, предпринимателя Константина Штрыкина.