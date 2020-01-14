Мэрилин Керро во второй раз стала мамой!

Хочу сообщить вам отличную новость: у меня родилась дочь. Сейчас хочу сконцентрироваться на своей маленькой семье, так что публикаций от меня не ждите в ближайшее время. Пока тоже сосредоточьтесь на себе и своих близких - в них ваша сила,