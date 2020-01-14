Машина с группой «Animal ДжаZ» разбилась по пути на концерт

Российские рок-музыканты «Animal ДжаZ» попали в аварию по дороге на выступление. Снимками с места происшествия поделился солист группы на своей странице в Instagram, пишет Русский TVNET.
Издание Lenta.ru сообщает, что вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Артисты направлялись на очередное выступление.
Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят,
– написал Александр в соцсетях.
На снимке видно, что у автомобиля Nissan Note, на котором ехали музыканты, разбита передняя часть.
Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с месье Заранкиным не остановить,
– написал в завершении артист.
Коллектив «Animal ДжаZ» образован в 2000 году в Санкт-Петербурге. Их творчество построено на смешении музыкальных стилей. Сами музыканты свой стиль именуют «тяжелой гитарной эклектрикой».