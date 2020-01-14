Вт, 14.01.2020
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Машина с группой «Animal ДжаZ» разбилась по пути на концерт

"Animal ДжаZ"

ФОТО: https://www.instagram.com/tschelovek/

Российские рок-музыканты «Animal ДжаZ» попали в аварию по дороге на выступление. Снимками с места происшествия поделился солист группы на своей странице в Instagram, пишет Русский TVNET.

Издание Lenta.ru сообщает, что вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Артисты направлялись на очередное выступление.

Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят,

– написал Александр в соцсетях. 

На снимке видно, что у автомобиля Nissan Note, на котором ехали музыканты, разбита передняя часть.

Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с месье Заранкиным не остановить,

– написал в завершении артист. 

Коллектив «Animal ДжаZ» образован в 2000 году в Санкт-Петербурге. Их творчество построено на смешении музыкальных стилей. Сами музыканты свой стиль именуют «тяжелой гитарной эклектрикой».

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