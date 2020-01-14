Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск в Таиланде с новым возлюбленным

Ольга Бузова отдыхает со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном в Таиланде. Пара поселилась в самом дорогом отеле на Пхукете. Аренда частной виллы с бассейном, где проводят беззаботное время влюблённые, начинается от сотни тысяч рублей (почти 1500 евро) за ночь, пишет Лайф.
Поклонники певицы пришли к выводу, что все затраты на отпуск Бузова взяла на себя. И в одном из видео ведущая "Дома-2" действительно косвенно подтверждает, что платит за совместный отдых. На своей странице в Instagram Ольга опубликовала видео, в котором она уговаривает Давида пойти пообедать.
— Я тут всё устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит? — ворчит певица.
— Не хочу движуху, — бурчит в ответ её избранник.
— Ну, мы поедем обедать? — спрашивает Бузова.
— Нееет, опять обедать, — возмущается Манукян. — Только не обедать. Вечно обедать, ужинать, завтракать.
— А кто меня будит с криками: "Оля, закажи завтрак, я есть хочу". Кто? — отвечает на это певица.
Смотри видео ЗДЕСЬ!
Поклонники Бузувой также заметили, что Манукян часто позволяет себе подшучивать над певицей. Так, во время купания в бассейне блогер поднял Бузову на руки и посетовал, что она слишком тяжёлая. Позже за обедом намекнул, что телеведущая слишком много ест. Ольга только смеётся в ответ на замечания бойфренда.
Напомним, ранее 33-летняя Ольга Бузова официально заявила, что давно влюблена в 26-летнего Манукяна и делит с ним быт.