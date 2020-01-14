Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск в Таиланде с новым возлюбленным

Поклонники певицы пришли к выводу, что все затраты на отпуск Бузова взяла на себя. И в одном из видео ведущая "Дома-2" действительно косвенно подтверждает, что платит за совместный отдых. На своей странице в Instagram Ольга опубликовала видео, в котором она уговаривает Давида пойти пообедать.

— Я тут всё устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит? — ворчит певица.

— Не хочу движуху, — бурчит в ответ её избранник.

— Ну, мы поедем обедать? — спрашивает Бузова.

— Нееет, опять обедать, — возмущается Манукян. — Только не обедать. Вечно обедать, ужинать, завтракать.

— А кто меня будит с криками: "Оля, закажи завтрак, я есть хочу". Кто? — отвечает на это певица.

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Поклонники Бузувой также заметили, что Манукян часто позволяет себе подшучивать над певицей. Так, во время купания в бассейне блогер поднял Бузову на руки и посетовал, что она слишком тяжёлая. Позже за обедом намекнул, что телеведущая слишком много ест. Ольга только смеётся в ответ на замечания бойфренда.