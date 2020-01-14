ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Популярный рэпер из Тольятти St1m счастлив в Таллинне с семьей

Известный рэп-исполнитель Никита Легостев (St1m) родился в Тольятти (Россия), он уже целых 14 лет живет в Таллинне, но не все его поклонники в курсе этого. У артиста здесь не только любимая и творческая музыкальная работа, но и самая любимая семья - жена и сын, с которыми он проводит каждую минуту свободного времени. Иногда поклонники рэпера становятся свидетелями его радостных моментов в Instagram.
В декабре в нашей стране люди отмечали католическое Рождество, тогда St1m поздравил всех своих поклонников с этим праздником ярким семейным снимком, сделанным в одном из самых романтических мест Таллинна - на катке по улице Харью в Старом городе. Кроме эстонской столицы рэпер бывает и в Риге, именно там в декабре прошли съемки его нового клипа. «Что за ракета?» - подписал фото артист.
Смотрите семейное фото!