Вт, 14.01.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Популярный рэпер из Тольятти St1m счастлив в Таллинне с семьей

ФОТО: Instagram ST1M

Известный рэп-исполнитель Никита Легостев (St1m) родился в Тольятти (Россия), он уже целых 14 лет живет в Таллинне, но не все его поклонники в курсе этого. У артиста здесь не только любимая и творческая музыкальная работа, но и самая любимая семья - жена и сын, с которыми он проводит каждую минуту свободного времени. Иногда поклонники рэпера становятся свидетелями его радостных моментов в Instagram. 

В декабре в нашей стране люди отмечали католическое Рождество, тогда St1m поздравил всех своих поклонников с этим праздником ярким семейным снимком, сделанным в одном из самых романтических мест Таллинна - на катке по улице Харью в Старом городе. Кроме эстонской столицы рэпер бывает и в Риге, именно там в декабре прошли съемки его нового клипа. «Что за ракета?» - подписал фото артист. 

Смотрите семейное фото! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Че за ракета? 🚀

Публикация от ST1M (@st1m)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas! ☃️

Публикация от ST1M (@st1m)

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