ФОТО ⟩ Народ в шоке: Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости

Знаменитая певица, 70-летняя Алла Пугачева, в последнее часто удивляет публику внешним видом. Она регулярно делится кадрами, на которых демонстрирует подтянутое лицо.
Так, на своей странице в Instagram Примадонна поздравила поклонников с наступающим праздником – Старым Новым годом. «Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обновится», – написала Алла Пугачева и добавила селфи, которое вызвало споры в сети.
Многие отмечают, что Примадонна выглядит прекрасно, и восхищаются ее красотой. Однако есть и те, кто призывает звезду остановиться, считая, что Алла Пугачева слишком часто делает подтяжки лица: «Алла, вы прекрасны!», «Боже мой, вся перетянутая». Кроме того, некоторые подписчики не узнали на снимке своего кумира: «Неузнаваемы», «Это кто?», «Что с вами?».
Как вам внешность Аллы Борисовны?