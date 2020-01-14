Вт, 14.01.2020
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ФОТО ⟩ Народ в шоке: Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости

Алла Пугачева

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

Примадонну российской эстрады опять заподозрили в подтяжке лица, сообщает «Сегодня».

Знаменитая певица, 70-летняя Алла Пугачева, в последнее часто удивляет публику внешним видом. Она регулярно делится кадрами, на которых демонстрирует подтянутое лицо.

Так, на своей странице в Instagram Примадонна поздравила поклонников с наступающим праздником – Старым Новым годом. «Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обновится», – написала Алла Пугачева и добавила селфи, которое вызвало споры в сети.

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Многие отмечают, что Примадонна выглядит прекрасно, и восхищаются ее красотой. Однако есть и те, кто призывает звезду остановиться, считая, что Алла Пугачева слишком часто делает подтяжки лица: «Алла, вы прекрасны!», «Боже мой, вся перетянутая». Кроме того, некоторые подписчики не узнали на снимке своего кумира: «Неузнаваемы», «Это кто?», «Что с вами?».

Как вам внешность Аллы Борисовны?

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