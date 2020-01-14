Вт, 14.01.2020
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ВОТ ЭТО ОРЕШЕК ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии показала себя во всей красе

Erna Husko.

ФОТО: Erakogu

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны. 

Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.

Вчера, 13 декабря, в Instagram Эрны появился свежий снимок. На нем девушка позирует в ярко-розовых лосинах, подчеркивающих все особенности ее фигуры. 

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