ВИДЕО ⟩ «Закрой свой рот, сопляк!»: жительница Тарту показала полицейскому средний палец

«Служебная собака для вас важнее, чем я? По-моему это очень невежливо! Я просто подошла сюда, а ты мне сказал: "И что такого? У тебя тоже дети!" И пока у тебя нет никаких детей, закрой свой рот, сопляк! Ясно тебе? Идиот!» - свой монолог женщина подкрепила неприличным жестом, показав стражу порядка средний палец, пишет Reporter. Несмотря на то, что подруга ругавшейся блондинки принесла полицейским извинения и увела молодую женщину, блюстителей закона это не успокоило: они попросили скандалистку остаться для составления протокола за оскорбление представителей власти.