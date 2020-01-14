НЕОЖИДАННО ⟩ Одна из самых востребованных блогеров на YouTube призналась, что родилась мужчиной

По словам блогера, она всегда была против навешивания ярлыков. «Но если мы собираемся использовать ярлык, то да, я трансгендер. Но в конечном счете я ― это я», ― рассказала девушка.

Никки де Ягер поняла, что родилась в неправильном теле, еще в детстве, в семь-восемь лет она начала носить исключительно девичью одежду, а к 19 годам полностью завершила трансгендерный переход.

По ее словам, она решила поделиться об этом сейчас не совсем по своей воле ― девушку шантажировали люди, которые хотели донести ее историю до прессы. Их имена Никки не уточнила.