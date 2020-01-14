НЕОЖИДАННО ⟩ Одна из самых востребованных блогеров на YouTube призналась, что родилась мужчиной

Одна из самых популярных бьюти-блогеров на ютьюбе Никки де Ягер, известная как NikkieTutorials, призналась, что она трансгендерная женщина. Об этом де Ягер заявила в 17-минутном видео «I'm Coming Out» на своем ютьюб-канале.
По словам блогера, она всегда была против навешивания ярлыков. «Но если мы собираемся использовать ярлык, то да, я трансгендер. Но в конечном счете я ― это я», ― рассказала девушка.
Никки де Ягер поняла, что родилась в неправильном теле, еще в детстве, в семь-восемь лет она начала носить исключительно девичью одежду, а к 19 годам полностью завершила трансгендерный переход.
По ее словам, она решила поделиться об этом сейчас не совсем по своей воле ― девушку шантажировали люди, которые хотели донести ее историю до прессы. Их имена Никки не уточнила.
Никки де Ягер ― 25-летняя бьюти-блогерка из Нидерландов, которая уже более десяти лет дает онлайн-уроки макияжа. На канал NikkieTutorials подписано более 12,5 млн человек, а общее количество просмотров видео на нем превышает 1 млрд.