ВИДЕО ⟩ «Это фантастика!»: 46-летняя Кейт Бекинсейл показала невероятную растяжку

Британская актриса Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram необычное бекстейдж-видео. На кадрах звезда фильма «Ван Хельсинг» собирается на церемонию вручения премии Critics' Choice Awards. Над образом кинодивы работают сразу два стилиста: парикмахер завивает ей волосы, а визажист наносит бронзатор на тело.

Чтобы обработать каждый участок кожи, 46-летняя Кейт Бекинсейл высоко поднимает выпрямленную ногу. Подписчики знаменитости пришли в восторг от того, с каким невозмутимым выражением лица актриса демонстрирует свою невероятную растяжку.

«Это фантастика»; «Нога — крутая!»; «Такая гибкая!» — написали фолловеры.