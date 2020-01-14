ВИДЕО ⟩ «Это фантастика!»: 46-летняя Кейт Бекинсейл показала невероятную растяжку

Звезда «Ван Хельсинга» весьма оригинально подготовилась к церемонии вручения премии Critics' Choice Awards.
Британская актриса Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram необычное бекстейдж-видео. На кадрах звезда фильма «Ван Хельсинг» собирается на церемонию вручения премии Critics' Choice Awards. Над образом кинодивы работают сразу два стилиста: парикмахер завивает ей волосы, а визажист наносит бронзатор на тело.
Чтобы обработать каждый участок кожи, 46-летняя Кейт Бекинсейл высоко поднимает выпрямленную ногу. Подписчики знаменитости пришли в восторг от того, с каким невозмутимым выражением лица актриса демонстрирует свою невероятную растяжку.
«Это фантастика»; «Нога — крутая!»; «Такая гибкая!» — написали фолловеры.
Поклонники отметили, что Кейт Бекинсейл потрясающе выглядит для своего возраста. Пользователи соцсети решили — отныне не стоит удивляться тому, что у актрисы 40+ «любовники все сплошь на 20 лет моложе». Позже звезда поделилась снимком с самой премии, пишет Пятый канал.