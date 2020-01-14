Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ожидает удача во второй половине января

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые во второй половине января 2020 года переживут подъем и удачу в своей жизни, пишет Topnews.
У Овнов вторая половина января 2020 года начнется очень хорошо. Планеты будут позитивно влиять на вашу жизнь. При этом специалист рекомендует представителям этого знака Зодиака сосредоточиться на личной жизни и избегать рабочих перегрузок. Думайте о хорошем, проводите больше времени с любимыми.
Несмотря на то что Тельцов в этот период ожидает настоящая полоса препятствий, они будут двигаться по ней легко, весело и с удовольствием. После того как все дела будут сделаны, уделите время романтике, любви, отдыху в компании друзей. Остерегайтесь негативно настроенных людей, а в случае контакта с ними постарайтесь действовать максимально корректно и проявить дипломатию.
Скорпионы в этот период поймут, что мысли материальны. Думайте только в позитивном ключе и мечтайте, ни в чем себе не отказывая. Период подходит для общения и легких знакомств. Исключите из своей жизни негатив. Наиболее удачной вторая половина января 2020 года будет для тех, кто много путешествует и занимается творчеством.