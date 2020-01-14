Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ожидает удача во второй половине января

У Овнов вторая половина января 2020 года начнется очень хорошо. Планеты будут позитивно влиять на вашу жизнь. При этом специалист рекомендует представителям этого знака Зодиака сосредоточиться на личной жизни и избегать рабочих перегрузок. Думайте о хорошем, проводите больше времени с любимыми.

Несмотря на то что Тельцов в этот период ожидает настоящая полоса препятствий, они будут двигаться по ней легко, весело и с удовольствием. После того как все дела будут сделаны, уделите время романтике, любви, отдыху в компании друзей. Остерегайтесь негативно настроенных людей, а в случае контакта с ними постарайтесь действовать максимально корректно и проявить дипломатию.

Раки в конце января 2020 года откроют в себе небывалую интуицию. Обстановка вокруг вас будет стабильной и нейтральной, поэтому период как нельзя лучше подходит для отдыха. Пока вам лучше отложить решение о смене работы. Постарайтесь не переутомляться на службе и не выяснять ни с кем отношений.