ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! ⟩ Своя романтика: с виду это здание в Тарту похоже на гараж, но стоит заглянуть внутрь...

Art Garage Stay расположен в городе Тарту, в 100 метрах от реки Эмайыги. Без преувеличения он находится в окружении гаражей. А все потому, что сам первоначально таковым являлся. Постепенно и другие постройки приобретут новый облик, и превратится это место в небольшой гостиничный уголок, пишет Zen.Yandex.ru.

Из-за того, что это новинка для здешних мест, он пользуется популярностью, поэтому о брони рекомендуется позаботиться заранее. Что ждет гостей в этом компактном домике?

ФОТО: https://ru.airbnb.com/

Во-первых, Art Garage Stay вмещает в себя до четырех человек. На наш взгляд стоит сюда приезжать вдвоем, либо с детьми. Либо вчетвером, но с очень близкими друзьями или членами семьи. Потому что места тут немного, зато есть все необходимое. Само здание представляет собой вытянутый вверх гараж, где одна стенка полностью панорамная. Здание двухуровневое. На верхнем этаже расположено спальное место, полки и стол, который также выполняет функции перегородки.

ФОТО: https://ru.airbnb.com/

Лестница на 1 уровень также является полками, в которых можно расположить вещи. Также здесь есть мини-кухня со всей посудой и техникой, зона для отдыха с диваном и письменным столом. И не поверите, здесь есть душевая кабина с туалетом. Полноценный отель, только обустроенный на площади размером с гараж.

ФОТО: https://ru.airbnb.com/

Отель чистый, аккуратный с грамотно организованным пространством, которое очень впечатляет своих постояльцев. Магазины, кафе и рынок расположены ориентировочно в 1-2 километре. Еще одно преимущество отеля – сюда можно приезжать с домашними животными. Дополнительная плата за это не берется.

ФОТО: https://ru.airbnb.com/

Поэтому если вы любитель минимализма, либо всяких необычных мест, то вам явно понравится такой гаражный отель. Стоит отметить, что его цена вполне демократичная, особенно если будете ночевать не в одиночку.