ФОТО ⟩ Ани Лорак на отдыхе с возлюбленным засветила кольцо на безымянном пальце

Так, на своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фото, на котором позирует шагая по солнечной улице в спортивном образе. Многие обратили внимание на стильный образ звезды, однако основное внимание подписчиков было приковано к безымянному пальцу правой руки, на котором виднеется достаточно массивное кольцо.

"Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?", "Кому-то предложение сделали?", "Очень ждем фото с Егором", – пишут поклонники Ани Лорак. Сама певица пока не комментирует догадки подписчиков, которые уже не впервые замечают кольцо на ее безымянном пальце.