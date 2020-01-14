Знаки Зодиака, которые могут найти любовь во второй половине января

Вот какие знаки могут ожидать появления в своей жизни особенного человека.

Рыбы

Мечтательные Рыбы наконец-то могут дождаться, когда их грезы воплотятся в жизнь, ведь Венера — планета любви и красоты — перейдет 14 января в их знак из фривольного Водолея. Что это значит? Например, усилится привлекательность представителей знака, их способность к любви, восприимчивость к красоте и желание найти своего человека. Кроме того, в конце месяца состоится соединение Венеры и Нептуна, все вокруг будет наполнено магией, и важно воспользоваться этим.

Козерог

После напряженного соединения Плутона и Сатурна 12 января пришло время расслабиться. Удивительно, но любовь может быть близко, причем в буквальном смысле. Транзит Венеры по знаку Рыбы означает, что свою половинку Козероги могут встретить рядом, воспылать чувствами к кому-то из друзей или просто активно заняться знакомствами и перепиской. Отличное время для установления связей, Козероги!

Телец

Романтика может витать в воздухе и в январе, а лучше всех ее способны почувствовать Тельцы — практически самые нежные и восприимчивые люди Зодиака. Пусть жизнь в настоящее время и немного хаотична, стоит найти время для пары встреч и попытаться создать свою любовную сказку. Звезды благоволят смелым и настроенным на безусловную любовь людям.

Весы

Рыбы — сильное положение для Венеры — планеты, которая правит знаком Весов. Проходя по 12 знаку, она делает всех Весов более восприимчивыми — к искусству, всему утонченному и загадочному. Но вместе с тем она и несколько туманит взор представителям знака, что иногда приносит иллюзорную влюбленность. Сейчас может завязаться очень тонкий, интригующий и даже мистический роман, который может назвать роковым.

Стрелец