Знаки Зодиака, которые могут найти любовь во второй половине января

Холодное время года создано для теплых объятий, но иногда не так просто найти подходящего человека. Или просто нет должного настроения, не правда ли? Что ж, всему свое время: так и во второй половине января наступает время любви для одних, а другие могут заняться важными делами иного сорта.
Вот какие знаки могут ожидать появления в своей жизни особенного человека.
Рыбы
Мечтательные Рыбы наконец-то могут дождаться, когда их грезы воплотятся в жизнь, ведь Венера — планета любви и красоты — перейдет 14 января в их знак из фривольного Водолея. Что это значит? Например, усилится привлекательность представителей знака, их способность к любви, восприимчивость к красоте и желание найти своего человека. Кроме того, в конце месяца состоится соединение Венеры и Нептуна, все вокруг будет наполнено магией, и важно воспользоваться этим.
Козерог
Телец
Романтика может витать в воздухе и в январе, а лучше всех ее способны почувствовать Тельцы — практически самые нежные и восприимчивые люди Зодиака. Пусть жизнь в настоящее время и немного хаотична, стоит найти время для пары встреч и попытаться создать свою любовную сказку. Звезды благоволят смелым и настроенным на безусловную любовь людям.
Весы
Рыбы — сильное положение для Венеры — планеты, которая правит знаком Весов. Проходя по 12 знаку, она делает всех Весов более восприимчивыми — к искусству, всему утонченному и загадочному. Но вместе с тем она и несколько туманит взор представителям знака, что иногда приносит иллюзорную влюбленность. Сейчас может завязаться очень тонкий, интригующий и даже мистический роман, который может назвать роковым.
Стрелец
Прохождение Венеры по знаку Рыб, скомбинированное с транзитом Марса по Стрельцу, может оживить и этих идеалистов. Конечно, любовь, которая случится в этот период, будет иметь больше общего с фантазией, чем с реальностью, но многие Стрельцы не откажутся от такого немного иллюзорного чувства. У представителей знака сейчас много энергии, поэтому им придется стать инициаторами свиданий, и вообще делать все решительные шаги.