Откровения порнофотографа из Риги: гонорары и обман моделей

Наш собеседник, фотограф Янис П. (имя изменено - прим. ред.) на момент сотрудничества с фирмой уже имел солидный опыт. Как он рассказал, цели идти и снимать порно у него не было. Просто так случилось, что заказов не было, а жить на что-то было необходимо. На глаза в соцсетях ему попался скриншот объявления о приглашении на работу фотографом.