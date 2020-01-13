Пн, 13.01.2020
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Откровения порнофотографа из Риги: гонорары и обман моделей

Эротика. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Русский TVNET начинает серию статей о порнобизнесе в Латвии. Оказывается, эта деятельность в стране, а тем более в Риге, хорошо развита. 

Мы смогли пообщаться с действующим профессиональным фотографом, который еще недавно работал на одну из популярных в Риге компаний, создающих откровенный контент, пишет редактор раздела ЗВЕЗДЫ Раиса Смирнова из портала Русский TVNET.

Порноиндустрия в Латвии

Наш собеседник, фотограф Янис П. (имя изменено - прим. ред.) на момент сотрудничества с фирмой уже имел солидный опыт. Как он рассказал, цели идти и снимать порно у него не было. Просто так случилось, что заказов не было, а жить на что-то было необходимо. На глаза в соцсетях ему попался скриншот объявления о приглашении на работу фотографом.

Янису ответили сразу и предложили хорошие деньги – 3000 евро. Но он признается, что таких сумм в итоге не видел никогда.

"Кормили завтраками, что будет 1,5 тысячи евро, но по факту было максимум 600 евро в месяц", - говорит он.

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