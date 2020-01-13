НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ ⟩ Житель Раквере спас беспомощного щенка от мучительной смерти в пруду

Лай и скулеж нарушили покой тихой улочки в Раквере: в пруду около дома престарелых беспомощно барахтался маленький песик.
Местный житель Яанек Еэритс был дома, когда в его дверь постучала женщина с детской коляской и попросила помочь бедному щенку. Яанек без раздумий бросился в холодную воду, потому что помощь было необходимо оказать молниеносно, ведь щенок уже долгое время боролся за жизнь.
Мужчина принес спасенного песика к себе домой и помог ему согреться. Малыш вел себя очень спокойно.
Член правления и руководитель добровольцев Группы спасения животных в Ляэне-Вирумаа Эрко Эльмик взялся за это дело и выяснил, что владелицей щенка по имени Джеки является проживающая в Кунда Юлле.
Женщина хотела отдать щенка в приют, но его не взяли. Тогда она решила усыпить Джеки, потому что он якобы был злым. Ветеринары отказались усыплять здоровое, молодое животное,
— рассказал член правления Группы спасения животных Хейки Валнер и добавил, что так как в этом деле все еще остается много вопросов без ответа, до выяснения всех обстоятельств полное имя Юлле разглашаться не будет.
Пока неизвестно, как собака оказалась в пруду. Хозяйка не хочет брать щенка к себе, и теперь Джек выздоравливает под присмотром Группы спасения животных.