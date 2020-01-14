И ВЫ ТОЖЕ ⟩ Почти все население Земли ест бананы неправильно. А как надо?

Многие знают о пользе банана, даже те, кто не занимается спортом. Чтобы извлекать максимум полезных веществ из этого фрукта, надо есть его правильным способом. И тут проблема далеко не в чистке банана от кожуры, все намного глубже.

Почти мы все избавляемся от длинных нитей, которые находятся между кожурой и самим фруктом. Вкус у них не такой уж и приятный, но выкидывать их не стоит. Диетологи не рекомендуют. Эти ниточки называются флоэмами. Они являются сосудами фрукта. Именно через них идет транспортировка полезных веществ, которые стимулируют рост бананов. И в этих волокнах полезных веществ в разы больше, чем в самом банане. Поэтому выкидывать их в мусор - значит, лишать организм калия, клетчатки, витамина A и B6. Так что ешьте!