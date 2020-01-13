«Это самое большое достижение прошлого года»: эстонский спортсмен получил приглашение сняться в клипе Томми Кэша

Гостем программы "Утро с Ану" на этот раз стал эстонский спортсмен Матц Топкин, который рассказал о своем участии в съемках клипа популярного эстонского музыканта Томми Кэша, пишет Sky.ee.
В прошлом году эстонский пловец Матц Топкин принял участие в съемках клипа на песню Томми Кэша Sdubid.
Пока считаю это своим самым большим достижением прошлого года,
- сказал Топкин, который побил мировой рекорд по плаванию.
В клипах Томми Кэша всегда снимаются интересные люди и мы с друзьями уже давно шутили о том, когда же Томми пригласит меня на съемки,
- рассказал он и добавил, что благодаря монтажу в клипе у него механическая рука.
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