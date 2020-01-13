Пн, 13.01.2020
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«Это самое большое достижение прошлого года»: эстонский спортсмен получил приглашение сняться в клипе Томми Кэша

Томми Кэш.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Гостем программы "Утро с Ану" на этот раз стал эстонский спортсмен Матц Топкин, который рассказал о своем участии в съемках клипа популярного эстонского музыканта Томми Кэша, пишет Sky.ee.

В прошлом году эстонский пловец Матц Топкин принял участие в съемках клипа на песню Томми Кэша Sdubid.

Пока считаю это своим самым большим достижением прошлого года,

- сказал Топкин, который побил мировой рекорд по плаванию.

В клипах Томми Кэша всегда снимаются интересные люди и мы с друзьями уже давно шутили о том, когда же Томми пригласит меня на съемки,

- рассказал он и добавил, что благодаря монтажу в клипе у него механическая рука.

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