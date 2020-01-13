Пн, 13.01.2020
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Припев самого известного хита Анне Вески получил новое звучание: всё благодаря этим исполнителям

ФОТО: Промо

Анне Вески выпустила новую песню вместе с эстонскими молодыми артистами Зева и Артемом Савицким. Новый трэк построен на припеве хита «Позади крутой поворот», вокруг которого образовалось абсолютно другая песня с новыми словами и музыкой в стиле гип-гоп.

«Это большая честь - работать с легендой. Я был очень рад, что Анне доверилась нам и с удовольствием приехала на студию. Классно было соединить всем уже известные слова со своими переживаниями и эмоциями», - комментирует Артем.

В течение недели можно ждать и выхода музыкального клипа на песню.

«Позади крутой поворот»

Авторы музыки: Артем Савицкий, Андрей Зевакин

Автор слов: Артем Савицкий

Авторы оригинальной песни: И.Саруханов - А.Монастырев, О.Писаржевская

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