Пн, 13.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Пикапер из Австралии попытался подкатить к эстонским красоткам прямо на улицах Таллинна: вот, что из этого вышло!

Austraaliast pärit Adrian Gruszka õpetab oma Youtube'i kanali video vahendusel, kuidas Eestis naisi saada.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Последние несколько лет австралиец и популярный Youtube-блогер Адриан Гружка работает пикап-тренером — учит мужчин знакомиться с девушками. На канал молодого человека подписано 1,72 миллиона пользователей  платформы. В 2018 году Адриан посетил Эстонию и снял ролик, в котором показал, как знакомится с эстонскими девушками прямо на улицах Старого города. 

Верю, что это видео принесет вам много пользы, 

— сказал он во вступительной части ролика. 

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Блогер отметил, что многие просят его поделиться трюками, которые помогут познакомиться с понравившейся девушкой на улице. Вдохновленный этими просьбами, Адриан решил создать целый курс, а также продемонстрировать свои навыки на практике прямо на улицах Таллинна. 

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Некоторые беседы длились от 20 до 30 минут, 

— объясняет он в конце ролика и добавляет, что для видео оставил только самое интересное. 

Смотри видео!

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