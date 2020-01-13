ВИДЕО ⟩ Пикапер из Австралии попытался подкатить к эстонским красоткам прямо на улицах Таллинна: вот, что из этого вышло!

Последние несколько лет австралиец и популярный Youtube-блогер Адриан Гружка работает пикап-тренером — учит мужчин знакомиться с девушками. На канал молодого человека подписано 1,72 миллиона пользователей платформы. В 2018 году Адриан посетил Эстонию и снял ролик, в котором показал, как знакомится с эстонскими девушками прямо на улицах Старого города.
Верю, что это видео принесет вам много пользы,
— сказал он во вступительной части ролика.
Блогер отметил, что многие просят его поделиться трюками, которые помогут познакомиться с понравившейся девушкой на улице. Вдохновленный этими просьбами, Адриан решил создать целый курс, а также продемонстрировать свои навыки на практике прямо на улицах Таллинна.
Некоторые беседы длились от 20 до 30 минут,
— объясняет он в конце ролика и добавляет, что для видео оставил только самое интересное.
Смотри видео!
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We were meant to explore this earth like children do, unhindered by fear, propelled by curiosity and a sense of discovery. Allow yourself to see the world through new eyes and know there are amazing adventures here for you. #linkinbio #travel #entrepreneur #traveller #estonia #tallinn #castle