ВИДЕО ⟩ Пикапер из Австралии попытался подкатить к эстонским красоткам прямо на улицах Таллинна: вот, что из этого вышло!

Последние несколько лет австралиец и популярный Youtube-блогер Адриан Гружка работает пикап-тренером — учит мужчин знакомиться с девушками. На канал молодого человека подписано 1,72 миллиона пользователей платформы. В 2018 году Адриан посетил Эстонию и снял ролик, в котором показал, как знакомится с эстонскими девушками прямо на улицах Старого города.