МИ-МИ-МИ ⟩ Сибирская белка в тазике со снегом покорила Сеть

Жительница Новосибирска Елена Ермакова опубликовала в Instagram видео, на котором ее прирученная белочка Соня откапывает шишку в тазике со снегом. Пушистая красавица покорила многих пользователей, вызвав восторг и умиление.

София Еленовна и снег. Буквально пару дней назад сказала, что хочу снять видео со свежевыпавшим снегом. И вчера, как по заказу, выпал свежий и красивый снежок. Я раз сто пересмотрела момент, когда Соня шишку откапывает,

Подписчики не остались равнодушными, и многие отметили, что играющая в снегу белочка выглядит очень милой, а некоторые даже признались, что были бы не против так же повеселиться, только не во всех регионах этой зимой выпал снег.