И СМЕХ, И ГРЕХ ⟩ Смотрите, как финская полиция разбирается с русскими

За два дня видео на Youtube собрало 55 000 просмотров. Конечно, всем интересно посмотреть, что происходит у соседей и с соседями.

В 10-минутном видео финские полицейские разбираются с русскоязычными нарушителями. Ролики нарезаны из финского реалити-сериала, посвященного работе патрульных полицейских.

В то время как в эстонской версии финские копы имеют дело главным образом с вождением в нетрезвом виде, в русской показаны драки и стычки.

Как и в случае с эстонцами, проблемы в общении - это головная боль. Например, в одном фрагменте русскоязычный мужчина не говорит ни на каком языке, только на русском, хотя фразу «я говорю только по-русски» он произносит на финском.