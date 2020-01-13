И СМЕХ, И ГРЕХ ⟩ Смотрите, как финская полиция разбирается с русскими

Мы писали и показывали видео о стычках финской полиции с эстонцами. Теперь смотрите похожие сцены, только происходящие в Финляндии с россиянами, пишет Elu24.
За два дня видео на Youtube собрало 55 000 просмотров. Конечно, всем интересно посмотреть, что происходит у соседей и с соседями.
В 10-минутном видео финские полицейские разбираются с русскоязычными нарушителями. Ролики нарезаны из финского реалити-сериала, посвященного работе патрульных полицейских.
В то время как в эстонской версии финские копы имеют дело главным образом с вождением в нетрезвом виде, в русской показаны драки и стычки.
Как и в случае с эстонцами, проблемы в общении - это головная боль. Например, в одном фрагменте русскоязычный мужчина не говорит ни на каком языке, только на русском, хотя фразу «я говорю только по-русски» он произносит на финском.
Еще один эпизод показывает, как сотрудники полиции останавливают машину, полную русских, которая движется со скоростью 106 км/ч в зоне, где разрешенная скорость 80 км/ч. Поскольку в автомобиле никто не понимает английский или финский, то полицейский применяет все свои знания русского языка, чтобы объяснить, за что водитель получит штраф.