БОЛЕЗНЕННО ХУДАЯ ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета Маделин Кург гордится своим весом

Причиной такого высказывания стал снимок Маделин в Instagram, на котором многие подписчики назвали ее "болезненно худой" и "нездоровой".

«Извините, что так напрямую спрашиваю, но разве нормально, что вас постоянно видит много людей, а вы выглядите явно нездоровой», - вот только один из комментариев.

Модель, которая долгие годы жила в США, написала, что это еще не самые худшие слова, которые ей приходится выслушивать в свой адрес. Но именно такие комментарии заставили ее подумать о том, что и как мы пишем в социальных сетях, и нормально ли это.

«Кроме того, я бы хотела призвать всех людей - молодых, старых, женщин и мужчин не стыдиться своего тела, чувствовать себя хорошо и демонстрировать свое состояние так, как душе угодно», - написала Маделин.

Дочь криминального авторитета уверена, что всяческие извинения и фразы, что «я только поделился своим мнением» вредны и никуда не годятся.

«Вы не задумаваетесь, насколько разрушительным может быть ваш мимолетный комментарий, - считает Кург. - Каждый человек вправе сам решать, болезненно ли он выглядит или нет».