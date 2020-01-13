БОЛЕЗНЕННО ХУДАЯ ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета Маделин Кург гордится своим весом

Дочб эстонского криминального авторитета Калева Курга и начинающая модель Маделин Кург написала в социальных сетях, что оскорблять кого-либо, принося при этом извинения и отмечая, что «просто делится своим мнением», «вредно» и «просто безобразно», пишет Elu24.
Причиной такого высказывания стал снимок Маделин в Instagram, на котором многие подписчики назвали ее "болезненно худой" и "нездоровой".
«Извините, что так напрямую спрашиваю, но разве нормально, что вас постоянно видит много людей, а вы выглядите явно нездоровой», - вот только один из комментариев.
Модель, которая долгие годы жила в США, написала, что это еще не самые худшие слова, которые ей приходится выслушивать в свой адрес. Но именно такие комментарии заставили ее подумать о том, что и как мы пишем в социальных сетях, и нормально ли это.
«Кроме того, я бы хотела призвать всех людей - молодых, старых, женщин и мужчин не стыдиться своего тела, чувствовать себя хорошо и демонстрировать свое состояние так, как душе угодно», - написала Маделин.
Дочь криминального авторитета уверена, что всяческие извинения и фразы, что «я только поделился своим мнением» вредны и никуда не годятся.
«Вы не задумаваетесь, насколько разрушительным может быть ваш мимолетный комментарий, - считает Кург. - Каждый человек вправе сам решать, болезненно ли он выглядит или нет».