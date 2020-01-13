Пн, 13.01.2020
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БОЛЕЗНЕННО ХУДАЯ ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета Маделин Кург гордится своим весом

Маделин Кург

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

Дочб эстонского криминального авторитета Калева Курга и начинающая модель Маделин Кург написала в социальных сетях, что оскорблять кого-либо, принося при этом извинения и отмечая, что «просто делится своим мнением», «вредно» и «просто безобразно», пишет Elu24.

Причиной такого высказывания стал снимок Маделин в Instagram, на котором многие подписчики назвали ее "болезненно худой" и "нездоровой".

«Извините, что так напрямую спрашиваю, но разве нормально, что вас постоянно видит много людей, а вы выглядите явно нездоровой», - вот только один из комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“what the fuck” - a memoir of 2019 written by me

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Модель, которая долгие годы жила в США, написала, что это еще не самые худшие слова, которые ей приходится выслушивать в свой адрес. Но именно такие комментарии заставили ее подумать о том, что и как мы пишем в социальных сетях, и нормально ли это.

«Кроме того, я бы хотела призвать всех людей - молодых, старых, женщин и мужчин не стыдиться своего тела, чувствовать себя хорошо и демонстрировать свое состояние так, как душе угодно», - написала Маделин.

Дочь криминального авторитета уверена, что всяческие извинения и фразы, что «я только поделился своим мнением» вредны и никуда не годятся.

«Вы не задумаваетесь, насколько разрушительным может быть ваш мимолетный комментарий, - считает Кург. - Каждый человек вправе сам решать, болезненно ли он выглядит или нет».

Kuvatõmmis Instagram Story'st.  Modell Madeleyn Kurg paneb sotsiaalmeedia vahendusel inimestele südamele, et kellegi solvamine vabandades seda välja «lihtsalt oma arvamuse jagamisena» on «kahjulik» ja «lihtsalt inetu».

ФОТО: Instagram Story/@madeleyn

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