Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 января

У каждого знака Зодиака своя судьба, своя энергетика, потому что звезды расположены тоже по особому.
Портал Woman`s day рассказал о мыслях астролога, касаемых этой непростой недели, а также о том, как избавляться от проблем или обходить их стороной в любой из дней данного периода.
Овен
Начнется неделя очень хорошо, потому что уже в понедельник звезды и планеты начнут благотворно влиять на настроение и удачу представителей этого знака Зодиака. 16 числа всё изменится в противоположную сторону. Лучше остерегаться в этот день перегрузок и слишком длительного рабочего дня. 16 января Павел Глоба рекомендует Овнам сосредоточиться на сфере любви.
Вообще, конец недели словно создан для семейных дел. Начало недели, наоборот, подходит больше для работы, подписания бумаг, покупок. Начиная с 16 января возможны эмоциональные взрывы, ссоры и конфликты. Необходимо взять себя в руки, избавившись от негативных программ и нехороших мыслей касательно второй половинки, семьи, близких людей.
Телец
Тельцам стоит избегать общения со знаками Зодиака, обладающими негативной энергетикой. Настроившись на волну решения личных задач, людям этого знака предстоит бороться за место под Солнцем. Делать это лучше максимально дипломатично. Велика вероятность того. что избранник услышит Тельцов, поймет их. Отлично пройдут поиски второй половинки, свидания. Можно флиртовать и знакомиться.
Близнецы
Первый день недели войдет в число самых позитивных, а вот вторник назвать позитивным будет очень тяжело. В этот день Близнецам понадобятся защитные энергетические техники, которые помогут им противостоять плохим людям, врагам, внутренним неурядицам, сглазам. На очень позитивной ноте также закончится рабочая неделя. Это значит, что оставлять на потом никаких дел и обязанностей не стоит.
Астролог советует Близнецам не проявлять жадность в бизнесе и на работе. Стоит сосредоточиться на решении насущных вопросов, но пока не претендовать на повышение и не выдвигать требований начальству, партнерам. В любви стоит почаще прислушиваться к родному человеку. Рекомендуется избегать конфликтов, особенно во вторник. Чтобы всё было на мази, нужно поменьше ссориться.
Рак
На обстановка станет стабильной, нейтральной, идеально подходящей для релаксации. Звезды советуют повременить со сменой работы и переутомлениями. Хотя бы в эти два дня стоит попробовать не выяснять отношений, отказаться от эгоизма и других порочных чувств. Раки умеют идти на компромисс, но у них получается это делать достаточно редко. В понедельник, субботу и воскресенье стоит бросить на это все свои силы.
Лев
Самым опасным и непредсказуемым днем недели станет суббота. В четверг и пятницу, наоборот, звезды и планеты смогут излучать только позитивную энергию, что отлично скажется на решении важных рабочих вопросов. Это позволит Львам отвлечься от неурядиц в любви. Нужно сосредоточиться на делах, чтобы забыть о неурядицах в отношениях. Лучше остерегаться новых знакомств.
Если в семейной жизни или в отношениях всё будет совсем плохо, то лучше не обделять близких людей вниманием. Обряды на привлечение любви помогут найти вторую половинку. Для этого нужно просто ждать — повышенная активность в этом направлении не поможет. Лучше найти себе другое занятие: развлечься, поработать побольше, прогуляться по магазинам.
Дева
Девам необходимо сосредоточиться на будущем, забыв о том, что было. Самокопания до добра не доводят, особенно на этой неделе. Медитация на создание успешного будущего поможет представителям этого знака сосредоточиться на том, что наиболее важно. При таком развитии событий Девы станут более интересными для окружающих людей, особенно для противоположного пола.
В целом неделя будет полна ярких эмоций и впечатлений. Все, чье сердце уже занято, смогут поднять отношения на новый уровень. Девам улыбнется удача в любовной сфере, но самое лучшее время для романтики и свиданий — выходные. На буднях лучше не отвлекаться от насущных дел, работы, покупок. Астролог рекомендует не перегружать организм в период с 13 по 19 число.
Весы
Пусть эта неделя станет временем оптимизма. Желательно избегать спонтанности, длительных командировок, переживаний, самоанализа. Наименее приятно думать о прошлом будет в конце рабочей недели — в четверг и пятницу. Лучше сосредоточиться на работе и делах. По вечерам нужно находить развлечения по душе, не стремиться угождать всем и вся.
Скорпион
14 и 15 января — самые благоприятные дни для представителей этого Знака Зодиака на этой неделе. В эти дни особенно хорошо будет работать закон притяжения мыслей. Астролог советует не терять веру в себя и думать только о хорошем. В целом неделя будет временем общения и новых знакомств, которые не будут иметь большого значения. Скорпионам не стоит фокусироваться на переживаниях и негативе.
Большая удача ждет тех, кто постоянно путешествует, находится в командировке или собирается уезжать в отпуск. Наибольшее количество благоприятных эмоций смогут пережить те, кто открыт, общителен, полон вдохновения. Представителям творческих профессий будет очень везти. На выходных энергетика звезд станет менее позитивной, так что лучше просто отдохнуть и свести дела на нет.
Стрелец
Стрельцам стоит остерегаться на этой неделе врагов и недоброжелателей. Есть вероятность того, что появятся новые неприятности, исходящие от враждебно настроенных людей. Понадобятся обереги от сглаза и порчи, а также банальная осторожность в общении. Необходимо следить за своими словами, а также не посвящать окружающих в свои планы и тайны.
Что до близких людей, то астролог советует делать им почаще подарки, окружать любовью и вниманием. Необходимо больше времени проводить со второй половинкой. Поиски одиноким Стрельцам лучше пока временно приостановить. Совершать важные дорогостоящие приобретения или менять работу Павел Глоба Стрельцам тоже пока не рекомендует.
Козерог
14, 15 число — лучшие дни для работы. Можно заняться налаживанием новых контактов, начать новые проекты. Потребуется больше инициативы. На выходных звезды снова войдут в благоприятное положение, что поможет как следует отдохнуть и сменить обстановку. Яркие эмоции сейчас точно не помешают людям этого знака. Они помогут заполучить внимание противоположного пола.
Водолей
Начало недели для Водолеев станет достаточно опасным периодом. Им потребуется укрепление биополя и поиск новой мотивации к действиям. Пять эффективных способов в этом плане окажут хорошую помощь. Чем ближе к четвергу, тем сильнее будет помощь звезд в достижении успехов в работе и бизнесе. Последние два рабочих дня станут для Водолеев временем успеха.
Каждый день этой недели стоит посвящать как работе, так и активному запоминающемуся отдыху. Не нужно засиживаться в офисе. Также астролог советует соблюдать режим, чтобы лучше высыпаться и иметь повышенную интеллектуальную и физическую продуктивность. На выходных звезды и планеты будут проявлять нейтральную активность, поэтому необходимо будет как следует насладиться отдыхом.
Рыбы
Привлечь в жизнь позитивные мысли Рыбам помогут близкие люди. От друзей, родственников и второй половинки можно ожидать поддержки, понимания, любви и внимания. Несмотря на то, что их помощь будет достаточно весомой, не стоит забывать и про собственную интуицию. В трудные минуты Рыбам удастся принимать правильные решения.
Самым благоприятными днями недели станут 18 и 19 января, выходные. Вполне возможны приятные сюрпризы в любовной и финансовой сфере. Астролог рекомендует заниматься покупками, развлекаться и получать яркие эмоции от общения. В целом на этой неделе представители данного Знака смогут сделать свой выбор — побыть в одиночестве или посвятить себя общению. Опасаться за последствия не стоит.