Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 января

Лев

Самым опасным и непредсказуемым днем недели станет суббота. В четверг и пятницу, наоборот, звезды и планеты смогут излучать только позитивную энергию, что отлично скажется на решении важных рабочих вопросов. Это позволит Львам отвлечься от неурядиц в любви. Нужно сосредоточиться на делах, чтобы забыть о неурядицах в отношениях. Лучше остерегаться новых знакомств.

Если в семейной жизни или в отношениях всё будет совсем плохо, то лучше не обделять близких людей вниманием. Обряды на привлечение любви помогут найти вторую половинку. Для этого нужно просто ждать — повышенная активность в этом направлении не поможет. Лучше найти себе другое занятие: развлечься, поработать побольше, прогуляться по магазинам.

Дева

Девам необходимо сосредоточиться на будущем, забыв о том, что было. Самокопания до добра не доводят, особенно на этой неделе. Медитация на создание успешного будущего поможет представителям этого знака сосредоточиться на том, что наиболее важно. При таком развитии событий Девы станут более интересными для окружающих людей, особенно для противоположного пола.

В целом неделя будет полна ярких эмоций и впечатлений. Все, чье сердце уже занято, смогут поднять отношения на новый уровень. Девам улыбнется удача в любовной сфере, но самое лучшее время для романтики и свиданий — выходные. На буднях лучше не отвлекаться от насущных дел, работы, покупок. Астролог рекомендует не перегружать организм в период с 13 по 19 число.

Весы

Астролог настоятельно не рекомендует рассказывать окружающим о своих планах на будущее и о своих секретах, слабостях. В этом направлении Весам стоит брать пример со з наков Зодиака с самым сильным характером . Нужно найти в себе силы для того, чтобы действовать самостоятельно. Также сильные люди обычно реагируют на всё спокойно, чего желает Весам Павел Глоба.

Пусть эта неделя станет временем оптимизма. Желательно избегать спонтанности, длительных командировок, переживаний, самоанализа. Наименее приятно думать о прошлом будет в конце рабочей недели — в четверг и пятницу. Лучше сосредоточиться на работе и делах. По вечерам нужно находить развлечения по душе, не стремиться угождать всем и вся.

Скорпион

14 и 15 января — самые благоприятные дни для представителей этого Знака Зодиака на этой неделе. В эти дни особенно хорошо будет работать закон притяжения мыслей. Астролог советует не терять веру в себя и думать только о хорошем. В целом неделя будет временем общения и новых знакомств, которые не будут иметь большого значения. Скорпионам не стоит фокусироваться на переживаниях и негативе.