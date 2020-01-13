Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, у которых наступит белая полосва в середине января

Так, Глоба пророчит успех Овнам. По ее словам, представители этого знака Зодиака смогут самостоятельно настроить себя на успех и получить мотивацию для того, чтобы стать более успешными и динамичными. Вы наконец-то «проснетесь» после новогоднего анабиоза и смело начнете реализовывать свои желания.

В любви сделайте упор на чувство юмора и в целом хорошее настроение. Позитив будет хорошо сказываться на вашей личной жизни. Верьте в себя, у вас получится все задуманное.

Главной сферой жизни Львов в это время станет любовь. Уделите время своей внешности, и вы сможете привлечь в жизнь человека своей мечты. Семейные Львы смогут насладиться восторгом второй половинки, так как работа над своим имиджем гармонизирует романтичную энергетику периода.

В отношениях рекомендуется проявлять инициативу и делать акцент на разнообразие. Не лишним будет заняться своим здоровьем с целью профилактики и предотвращения возможных серьезных проблем.

Рыбы будут находиться на волне благоприятной энергетики периода только в том случае, если смогут справиться со своей ревностью. В этом случае вам гарантирована стабильность и благополучие на любовном фронте. В целом же время пройдет без каких-либо серьезных сложностей.