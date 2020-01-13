Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют во второй половине января

Известный астролог Павел Глоба поделился прогнозом, каким знакам Зодиака стоит рассчитывать на финансовый успех во второй половине января. По его словам, везунчиков всего три, и им придется постараться, прежде чем удача придет на порог, рассказывает Topnews.
Лидируюшие во многих смыслах Овны станут первыми, кому стоит рассчитывать на удачу в делах. По словам Глобы, им достаточно запрограммировать свое подсознание таким образом, ведь в остальном, в том числе в поиске мотивов, им помогут звезды. Динамичность и энергия Овнов не поддаются на сонное январское состояние, так что свои идеи стоит озвучить начальству уже сейчас. Удача будет сопутствовать и тем, кто уже выбрал дело мечты, и тем, кто решился сменить место работы.
Тельцы в конце января могут преуспеть, однако им не стоит забывать о хорошем поведении: если они выпустят свои пороки на волю, удача махнет хвостом и исчезнет прямо из-под носа. В то же время Глоба обещал Тельцам важные и полезные связи, причем не только с новыми людьми. Нужно быть активными, а самыми важными днями недели станут выходные.