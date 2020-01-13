Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют во второй половине января

Лидируюшие во многих смыслах Овны станут первыми, кому стоит рассчитывать на удачу в делах. По словам Глобы, им достаточно запрограммировать свое подсознание таким образом, ведь в остальном, в том числе в поиске мотивов, им помогут звезды. Динамичность и энергия Овнов не поддаются на сонное январское состояние, так что свои идеи стоит озвучить начальству уже сейчас. Удача будет сопутствовать и тем, кто уже выбрал дело мечты, и тем, кто решился сменить место работы.