ВСЕ В ШОКЕ! ⟩ Асмус потрясла своими размерами на фото

То ли из-за красных кроссовок, то ли из-за позы размер ноги актрисы, который она сама определяла как 36-й, кажется огромным, не соответствующим росту и фигуре Кристины. Девушка, которая сыграла современную Золушку, оказалась не такой изящной, как ее прототип.

Некоторые фоловеры акцентировали внимание на размере ноги, попутно пожелав Кристине не увлекаться чипсами.

Ранее Кристина сообщила им, как ее расстраивает нежелание мужа сниматься вместе с ней для соцсети. Особенно несправедливым ей кажется это на фоне того, что с поклонницами, среди которых немало привлекательных особ, Харламов фотографируется с охотой. Именно муж виноват в отсутствии совместных снимков, заявила Асмус.

«Со мной он ненавидит фотографироваться. Я спрашивала, почему такая несправедливость», — обиженно поделилась она.

Фолловеры предположили, что популярный артист не хочет афишировать личную жизнь, доказывать ее наличие не имеет смысла, ведь публике хорошо известно, что они с Кристиной женаты и воспитывают дочь.