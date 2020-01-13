Гороскоп на 13 января: Раки не смогут повлиять на события, а Козероги получат ценный опыт

Овен

Ваша карьера развивается благоприятным образом, хотя и возможны некоторые трудности в рабочих вопросах.

Телец

Вам полезно быть чуть более расчетливыми и подозрительными, тогда вы не позволите дать себя в обиду окружающим.

Близнецы

Хороший день для переговоров и подписания договоров. Вы можете положиться на поддержку влиятельного лица.

Рак

День богат всплесками благоприятных событий в деловой сфере. Но вы не сможете повлиять на их исход.

Лев

Чтобы добиться нужного вам результата, старайтесь незаметно продвигать начатые ранее дела и оформлять документы.

Дева

Вам не стоит далеко уезжать, особенно в направлении севера или запада относительно вашего местожительства.

Весы

Если вы рассчитывали на повышение по службе, это не лучший день, поскольку руководство усомнится в ваших способностях.

Скорпион

Постарайтесь быстро завершить текущие дела, тогда вы можете рассчитывать на позитивный результат.

Стрелец

Деловая поездка не будет прибыльной, зато новые знакомства помогут наладить полезные партнерские связи, пишет «Сегодня».

Козерог

Вы сможете исправить серьезную ошибку, допущенную в отношении близкого человека. Этот опыт пойдет на пользу.

Водолей

Ваш ум отличается ясностью, вы сможете легко решать сложные задачи и получите интересующие вас ответы.

Рыбы