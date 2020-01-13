Гороскоп на 13 января: Раки не смогут повлиять на события, а Козероги получат ценный опыт

Праздники позади, и с этого понедельника многие собираются активно стартовать с рабочими процессами, но с этим не стоит торопиться. Энергии сегодняшнего 19-го лунного дня нельзя назвать созидательными и благодатными. Символ этих лунных суток — паук, и его паутина способна свести на нет любые ваши усилия. В этот день советую всем экономно и разумно тратить свою жизненную энергию.
Овен
Ваша карьера развивается благоприятным образом, хотя и возможны некоторые трудности в рабочих вопросах.
Телец
Вам полезно быть чуть более расчетливыми и подозрительными, тогда вы не позволите дать себя в обиду окружающим.
Близнецы
Хороший день для переговоров и подписания договоров. Вы можете положиться на поддержку влиятельного лица.
День богат всплесками благоприятных событий в деловой сфере. Но вы не сможете повлиять на их исход.
Лев
Чтобы добиться нужного вам результата, старайтесь незаметно продвигать начатые ранее дела и оформлять документы.
Дева
Вам не стоит далеко уезжать, особенно в направлении севера или запада относительно вашего местожительства.
Весы
Если вы рассчитывали на повышение по службе, это не лучший день, поскольку руководство усомнится в ваших способностях.
Скорпион
Стрелец
Деловая поездка не будет прибыльной, зато новые знакомства помогут наладить полезные партнерские связи, пишет «Сегодня».
Козерог
Вы сможете исправить серьезную ошибку, допущенную в отношении близкого человека. Этот опыт пойдет на пользу.
Водолей
Ваш ум отличается ясностью, вы сможете легко решать сложные задачи и получите интересующие вас ответы.
Рыбы
Ваша интуиция вас не подведет, так что вы без проблем сможете достичь высоких результатов в работе.